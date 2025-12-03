Ушаков: мир на Украине стал «точно не дальше» после переговоров в Кремле

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников спросил помощника президента России Юрия Ушакова, ближе или дальше стал мир по итогам переговоров в Кремле. «Не дальше — это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве», — ответил господин Ушаков.

Встреча президента Владимира Путина, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле длилась примерно пять часов. По словам господина Ушакова, стороны договорились не раскрывать сути переговоров. В то же время он сказал, что обсуждалось несколько вариантов мирного плана, но компромиссного пока нет.

Встреча Владимира Путин и Дональда Трампа на повестке не стоит. Возможность встречи, как пояснил господин Ушаков, зависит от работы помощников и министерств иностранных дел двух стран. Помимо украинского урегулирования, стороны на переговорах в Кремле обсудили экономическое сотрудничество РФ и США, добавил господин Ушаков.