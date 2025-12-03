Ушаков: компромиссного мирного плана по Украине пока нет

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле заявил, что компромиссного мирного плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ.

«Некоторые американские наработки выглядят приемлемо, но их еще нужно обсуждать»,— ответил господин Ушаков на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа длились около пяти часов. Стороны обсуждали американский мирный план, разработанный на консультациях между Вашингтоном и Киевом.

По итогам встречи, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров. По словам господина Ушакова, встреча американского и российского президентов пока не планируется.