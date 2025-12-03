Ушаков рассказал о четырех полученных документах по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона получала еще четыре документа от США, помимо первоначального мирного плана по урегулированию конфликта на Украине из 27 пунктов.

«Был документ, который содержал 27 пунктов. …Затем мы получили еще четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего Президента с Уиткоффом и Кушнером»,— сказал господин Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле.

Вечером 2 декабря прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча длилась почти пять часов. По ее итогам господин Ушаков заявил, что компромиссов по мирному плану пока нет.