Ушаков: возможность встречи Путина и Трампа зависит от прогресса на переговорах

Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависит от результатов усилий переговорщиков на пути урегулирования.

«Это будет зависеть от того, какой прогресс мы сможем достигнуть»,— сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле.

Вечером 2 декабря прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча длилась почти пять часов.

По итогам встречи господин Ушаков заявил, что компромиссов по мирному плану пока нет, но некоторые американские наработки российская сторона посчитала «приемлемыми».