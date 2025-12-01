Премьер Израиля просит о помиловании без раскаяния

Президент Израиля Ицхак Герцог не готов к безусловному помилованию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в президентском окружении сообщили вслед за тем, как 30 ноября глава правительства, долгое время находящийся под следствием по нескольким коррупционным делам, направил главе государства официальное прошение о помиловании. Во многом такая позиция связана с тем, что господин Нетаньяху отказался признать свою вину по предъявленным ему пунктам, как того требуют правила помилования, поскольку признание собственной вины будет означать для премьер-министра невозможность и дальше участвовать в политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Первым идею помилования премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в публичное пространство закинул президент США Дональд Трамп. 12 ноября он обратился с прошением о необходимости помиловать господина Нетаньяху к израильскому президенту. «Пришло время позволить Биби (Биньямину Нетаньяху.— “Ъ”) объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой юридической войне раз и навсегда,— говорилось в послании американского лидера, текст которого опубликовала газета The Jerusalem Post.— Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской системы правосудия и ее требования, я считаю, что это "дело" против Биби, который долгое время боролся бок о бок со мной, в том числе против очень серьезного противника Израиля, Ирана, является политическим, неоправданным преследованием».

30 ноября в дело вступил сам Нетаньяху. И направил через своего юриста запрос о помиловании, состоящий из двух частей. Первая — это послание, подписанное юристом премьер-министра Амитом Хададом, вторая — личное письмо господина Нетаньяху. В своем видеообращении к нации, которое появилось в тот же день, господин Нетаньяху объяснил свой шаг борьбой за сохранение национального единства Израиля. «Продолжение судебного процесса разрывает нас изнутри, вызывает раскол, усиливает разобщенность.

Я уверен, как и многие в народе, что немедленное завершение процесса существенно поможет снизить напряжение и продвинуть широкое примирение, в котором наша страна так нуждается»,— выразил уверенность премьер.

Несмотря на то что Ицхак Герцог, на имя которого поступил запрос премьера, еще не давал свою оценку прошению, источники в президентском окружении, которых процитировала 1 декабря новостная корпорация Kan, проинформировали: господин Герцог не хочет делать безоговорочных уступок господину Нетаньяху. Одним из требований к премьеру, по их словам, может стать его отставка, пусть даже временная: после парламентских выборов, назначенных на осень 2026 года, премьер, возглавляющий партию «Ликуд», сможет вернуться, если это позволят результаты голосования. Якобы добровольная отставка сейчас с возможностью вернуться позже позволит одновременно утихомирить как противников помилования премьера, так и лагерь его сторонников.

Судебный процесс против Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года. Он касается трех файлов. Самый крупный — это «дело 4000», связанное с обвинениями во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В его центре — предоставление денежных льгот телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на то, что принадлежащий ей портал Walla! будет позитивно освещать деятельность правительства. Еще одно досье, «дело 2000», касается попыток господина Нетаньяху договориться о позитивном освещении работы его кабмина с менеджментом одного из крупнейших в стране издательских домов Yedioth Ahronoth. Взамен Yedioth Ahronoth было обещано принятие закона, который сужал бы возможности конкурирующего издания — ежедневной газеты Israel Hayom. Примерно такие же обвинения, касающиеся мошенничества и злоупотребления общественным доверием, выдвинуты против премьера в рамках «дела 1000». В фокусе этого расследования — получение господином Нетаньяху роскошных подарков от бизнес-кругов на общую сумму $300 тыс.

Несмотря на поданное прошение, господин Нетаньяху отказался признать свою вину по всем обвинениям. В своем обращении к нации он подчеркнул, что все доводы обвинителей показали свою несостоятельность за все годы тяжб.

Такая линия поведения возмутила противников премьера. Депутат от оппозиции Эфрат Райтен, которая имеет юридический бэкграунд, уже заявила, что инициированный премьер-министром процесс помилования «не соответствует юридическим стандартам», необходимым для процесса. «Нет ни признания (вины.— “Ъ”), ни раскаяния, ни желания уйти из общественной жизни,— посетовала она.— Помилование на данном этапе продемонстрировало бы общественности, что некоторые люди стоят выше закона». Судебная система в таких обстоятельствах будет полностью уничтожена, заметила госпожа Райтен.

То, что от господина Нетаньяху требуется официальное раскаяние и признание собственной вины для полного прекращения юридического преследования, подтвердил и его бывший адвокат Мика Фетман. «Правонарушителю дается помилование — так предписано законом»,— напомнил юрист. Но без покаяния этого, по его словам, делать нельзя. Если действующий премьер-министр преподносит свое прошение как шаг в интересах всего государства, то он должен принять и все возможные последствия, в том числе возможное требование уйти из политической жизни, резюмировал господин Фетман.

Нил Кербелов