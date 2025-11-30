Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту страны Ицхаку Герцогу заявление о помиловании. В нем премьер просит прекратить судебное разбирательство по делу о коррупции, начатое в отношении него в 2019 году. Канцелярия главы государства пообещала «ответственно и серьезно» рассмотреть прошение, передает Ynet.

Фото: Ammar Awad / Reuters Биньямин Нетаньяху (слева) и Ицхак Герцог

«Общественный интерес требует завершения судебного процесса»,— написал господин Нетаньяху в документе.— Я знаю, что судебное разбирательство по моему делу стало предметом ожесточенных дебатов». В письме премьер-министр не признает вину по делу.

12 ноября президент США Дональд Трамп в письме Ицхаку Герцогу попросил остановить уголовное преследование Биньямина Нетаньяху. Тогда в канцелярии израильского президента ответили, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение».

С 2019 года в Израиле ведутся несколько уголовных расследований против Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ни по одному из пунктов обвинения израильский премьер вину не признал. В мае 2020-го по этим делам начался судебный процесс.