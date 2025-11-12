Трамп попросил президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп направил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу письмо с просьбой остановить уголовное преследование премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Об этом пишет The Jerusalem Post. К публикации приложен скриншот письма с подписью американского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В обращении Дональд Трамп назвал уголовное дело против господина Нетаньяху политически мотивированным и несправедливым. Он призвал «позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда». Президент США также охарактеризовал Биньямина Нетаньяху как «решительного премьера военного времени», который ведет страну к миру.

В канцелярии израильского президента пояснили, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами», однако такого рода обращения к ним пока не поступали. В ответном письме Дональда Трампа при этом поблагодарили за его вклад в освобождение заложников палестинского движения «Хамас» и урегулирование в секторе Газа.

С 2019 года в Израиле ведутся несколько уголовных расследований против Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ни по одному из пунктов обвинения израильский премьер вину не признал. В мае 2020-го по этим делам начался судебный процесс.