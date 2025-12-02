В Краснодарском крае озимыми культурами засеяли 1,8 млн гектаров

В Краснодарском крае в 2025 году площадь сева озимых культур составила 1,8 млн га, что на 37 тыс. га больше, чем в прошлом году. Более 1,6 млн га занято пшеницей, практически на всей площади уже появились всходы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

По словам главы Кубани, в октябре осадков было недостаточно: в северных и центральных районах края дефицит влаги достиг полутора-двух крат ниже нормы, однако аграрии получают рекомендации от ученых по уходу за посевами. Несмотря на засуху, урожай 2025 года оказался достойным: собрано 11,2 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Кроме того, впервые в истории края собрано 313 тыс. т винограда, что позволит увеличить производство винодельческой продукции на 5%. В этом году на развитие АПК региона направлено 15,8 млрд руб.

Господин Кондратьев подчеркнул важность поддержки федеральных органов власти и Минсельхоза РФ для сохранения роли Кубани как житницы страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что более 13 тыс. фермерских хозяйств Кубани формируют около 37% региональной продовольственной корзины. В распоряжении фермеров находится порядка 1,3 млн га сельхозугодий, на которых ведутся все основные направления агропроизводства — от растениеводства и животноводства до выращивания садовых культур и винограда.

Анна Гречко