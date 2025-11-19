Фермеры Кубани производят 37% продовольственной корзины региона

Более 13 тыс. фермерских хозяйств Кубани формируют около 37% региональной продовольственной корзины, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе выставки «Югагро». По данным главы региона, в распоряжении фермеров находится порядка 1,3 млн га сельхозугодий, на которых ведутся все основные направления агропроизводства — от растениеводства и животноводства до выращивания садовых культур и винограда.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Кондратьев отметил, что фермерские хозяйства остаются наиболее гибким сегментом сельского хозяйства, способным оперативно реагировать на изменение спроса и возникающие риски. Он подчеркнул, что малые хозяйства получают весь спектр мер господдержки наравне с крупными агрохолдингами — от запуска новых проектов до сбора урожая.

Губернатор напомнил, что десять лет назад фермерские хозяйства нередко оказывались в уязвимом положении перед крупным бизнесом. Региональные власти тогда начали развивать кооперацию, но не в производственном цикле, а на этапе переработки, чтобы сохранить право собственности на землю. В рамках таких объединений, по словам Кондратьева, краевые власти компенсировали до 90% стоимости приобретенного перерабатывающего оборудования. Это позволило кооперативам совместно закупать технику и реализовывать продукцию. За последние пять лет на поддержку кооперации было направлено около 1 млрд руб.

В ходе осмотра выставочной экспозиции вместе с вице-губернатором Оксаной Лут глава региона встретился с производителями сельхозтехники, учеными и студентами аграрных университетов. Он отметил, что одним из ключевых направлений развития отрасли остается сокращение зависимости от импорта: озимые и рис на Кубани уже полностью выращиваются из местного семенного материала, доля отечественных семян кукурузы и подсолнечника достигла 50%.

Вячеслав Рыжков