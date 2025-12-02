Госдума прекратила полномочия подозреваемого в коррупции единоросса Вороновского

Государственная дума на пленарном заседании приняла постановление о лишении Анатолия Вороновского («Единая Россия») депутатского мандата. Теперь уже бывшего парламентария подозревают в получении взяток на сумму более 25 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект постановления был внесен в Госдуму накануне. Согласно тексту документа, полномочия депутата прекращаются на основании его собственного заявления.

11 ноября Государственная дума лишила господина Вороновского депутатской неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК).

Как ранее писал «Ъ», следствие считает, что депутат получал взятки в 2019-2020 годах, будучи еще заместителем губернатора Краснодарского края. Взяткодателем следователи называют директора «Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления» Сафарбия Напсо. Впоследствии именно он дал показания, которые легли в основу дела парламентария.

Анатолий Вороновский избрался в Госдуму в 2021 году — по избирательному округу на территории Краснодарского края. Депутат входил в думский комитет по транспорту. Эту же сферу он курировал, когда занимал пост замгубернатора.

Степан Мельчаков