Задержанного на Урале нового главу азербайджанской диаспоры обвиняют в мошенничестве

Главе азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаеву предъявили обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах.

По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль Porsche, купленную у его знакомого гражданина Азербайджана. По другой версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, гражданин Азербайджана написал заявление о мошенничестве.

Вину Видади Мустафаев не признал. По данным «Ъ-Урал», дело на данный момент строится исключительно на показаниях потерпевшего. В рамках расследования уже прошли очная ставка и обыски в квартире Видади Мустафаева. Напомним, его задержали накануне с участием бойцов СОБР при выходе из спортзала.

Видади Мустафаев возглавил азербайджанскую диаспору на Урале в сентябре вместо арестованного Шахина Шыхлински. Сегодня в Кировский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело группы уроженцев Азербайджана во главе с бывшим лидером диаспоры Шахином Шыхлински, обвиняемых в убийствах прошлых лет. По данным картотеки суда, его будут рассматривать с участием присяжных заседателей.

Артем Путилов