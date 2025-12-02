Уголовное дело членов азербайджанской диаспоры поступило в суд Екатеринбурга

В Кировский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело группы уроженцев Азербайджана во главе с бывшим лидером диаспоры Шахином Шыхлински, обвиняемых в убийствах прошлых лет. По данным картотеки суда, его будут рассматривать с участием присяжных заседателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Экс-глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На скамье подсудимых будут находиться Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы Шыхлински.

Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году. По версии следствия, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. По данным «Ъ-Урал», Мазахир Сафаров дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

Предполагаемые участники этнической группировки были арестованы летом. При задержании два человека скончались, что вызвало напряженность между Азербайджаном и Россией.

Мутвалы Шыхлински обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Как следует из картотеки суда, аналогичное обвинение предъявлено и его отцу, которому также инкриминируют покушение на убийство (п. «ж» ч.3 ст.105 УК РФ).

Артем Путилов, Николай Яблонский