В квартире нового главы азербайджанской общины Видади Мустафаева провели обыски

В квартире нового главы азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева провели обыски, сообщил председатель общественной организации «Комитет общественного контроля» Сергей Сиов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, обыск провели без допуска адвокатов. Сотрудники полиции изолировали гражданскую супругу господина Мустафаева, не пуская защиту и даже наряд патрульно-постовой службы.

Господин Сиов сообщил, что основанием для задержания Мустафаева стало заявление гражданина Азербайджана, не имеющего российского гражданства, обвиняющего его в мошенничестве. «Он утверждает, что Видади "похитил у него деньги путем обмана". При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства: ни договоров, ни расписок, ни расшифровок телефонных переговоров — только голословное заявление»,— написал Сергей Сиов.

Он подчеркнул, что происходящее может быть провокацией спецслужб Азербайджана, направленной на очернение Мустафаева. «При Видади наша организация собрала и передала тонны гуманитарного груза для участников СВО. Мы лично передавали технику и средства защиты бойцам, в том числе подразделению «Ахмат». Видади всегда был первым, кто откликался на просьбы о помощи»,-— заявил Сергей Сиов.

Видади Мустафаева задержали 1 декабря. В сентябре он возглавил местную диаспору вместо арестованного Шахина Шыхлински. Ранее Видади Мустафаев уже был фигурантом уголовного дела о взятке сотруднику УФСБ от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина.

Полина Бабинцева