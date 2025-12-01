В Ростове-на-Дону с 2026 года отменят несколько маршрутов общественного транспорта

В Ростове-на-Дону официально отменят несколько маршрутов общественного транспорта: троллейбусов, трамваев и автобусов. Об этом свидетельствует проект планирования организации городского на 2026-2030 годы, опубликованный на сайте администрации столицы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно проекту документа, с 2026 года прекратят работу троллейбусы №№1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Продолжат работу машины на маршрутах №№2, 17 и 22. Планируется также отмена трамвайных маршрутов №4 и №6. Официально могут быть отменены маршруты автобусов №№1а, 4а, 6а, 19.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону по состоянию на ноябрь 2025 года в эксплуатации находятся 20 троллейбусов, пять из которых представляют собой устаревшие модели. Дефицит водителей составляет 92 человека от фактической потребности.

Кроме того, согласно документу, на обеспечение работы общественного транспорта в 2026 планируют направить 14 млн руб., из них 6,6 млн руб. могут потратить на закупку машин.

Константин Соловьев