В Адыгее экс-полковника МВД осудили за нападение на съемочную группу ВГТРК

Суд признал Мурата Аджигириева, бывшего начальника контрольно-ревизионного подразделения МВД по Адыгее, виновным в совершении хулиганства с применением насилия к гражданам (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) в здании Верховного суда республики. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Адыгее.

Следствие установило, что 8 сентября 2025 года фигурант без «видимой причины» начал оскорблять сотрудников съемочной группы ВГТРК «Адыгея» нецензурной бранью, после чего ударил видеооператора в лицо и покинул помещение суда. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колониипоселении и взыскал 50 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пострадавших.

Прокуратура Майкопа ранее направила дело в суд, расследование проводил следственный отдел по Майкопу. Мурат Аджигириев уже имел судимости, в том числе за угрозы применения насилия к представителям власти.

Анна Гречко