Обвиняемого в нападении на журналистов в Адыгее заключили под стражу

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для Мухаммеда Аджигириева, обвиняемого в нападении на сотрудников ГТРК «Адыгея». Ему инкриминируется хулиганство с применением насилия и угрозой его применения (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 8 сентября 2025 года в холле здания Верховного суда Адыгеи фигурант Аджигириев в грубой форме высказывал угрозы в адрес корреспондента телекомпании, после чего подошел к оператору и ударил его рукой по лицу.

Суд, рассмотрев материалы дела и удовлетворив ходатайство следствия, заключил обвиняемого под стражу сроком до 7 ноября.

Вячеслав Рыжков