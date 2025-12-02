В Екатеринбурге будут судить двух экстремистов за побег из СИЗО и кражу

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Черепанова и Ивана Корюкова (включены в список экстремистов и террористов), которые сбежали из СИЗО в сентябре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, обвиняемые, в отношении которых ранее судом был вынесен приговор, находились в изоляторе №1 ГУФСИН по Свердловской области в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на судебный акт. Они сбежали из следственного изолятора, изготовив отмычку. После побега до 7 сентября обвиняемые скрывались в садоводческом товариществе возле Екатеринбурга. Там они повредили датчики движения и проникли в жилой дом, похитив имущество на сумму более 7,1 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский райсуд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.

Напомним, Александр Черепанов и Иван Корюков были осуждены за попытку поджога военкомата. В октябре 2024 года военный суд приговорил Корюкова к 9,5 годам лишения свободы, а Черепанова — к 7 годам. Они сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября. Первым задержали Александра Черепанова 8 сентября в 14 км от СИЗО. Иван Корюков был задержан 15 сентября на Уктусе.

Ранее к ним предъявили иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на сумму более 727 тыс. руб.

Полина Бабинцева