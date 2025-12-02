Из-за непогоды ограничено движение на 256-километровом участке трассы «Байкал»

На федеральной трассе «Байкал» ограничено движение на участке от 100-го километра в поселке Култук в Иркутской области до 356-го километра вблизи населенного пункта Кабанск в Бурятии. Ограничения распространяются на большегрузные транспортные средства, уточняет полиция Бурятии. Решение принято для того, чтобы не увеличивать уже образовавшиеся из-за снега заторы на этом участке трассы.

По информации мэра города Байкальска Василия Темгеневского, в Слюдянском районе Иркутской области на участке трассы с 100 км по 184 км в отдельных колоннах насчитывается около 10 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Как сообщалось ранее, по состоянию на середину дня 2 декабря наиболее сложная ситуация сложилась на участке с 149-го по 168-й километр федеральной автомобильной дороги, где из-за нерасчищенных от снега подъемов скопилось свыше 350 грузовиков. Для помощи водителям развернули три подвижных пункта обогрева и питания. Пункт временного размещения в Байкальске, который вмещает свыше 500 человек, приведен в готовность.

Влад Никифоров, Иркутск