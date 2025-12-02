Больше 350 грузовиков застряли на трассе в Иркутской области из-за непогоды

В Иркутской области из-за гололеда и снегопада на участке трассы Р-258 «Байкал» скопились свыше 350 грузовиков. Об этом сообщили в МЧС России.

«На территории Слюдянского района с 149-го по 168-й км федеральной автомобильной дороги ... в сторону Республики Бурятия подъем в гору большегрузного транспорта оказался невозможен»,— указано в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

Для помощи водителям развернули три подвижных пункта обогрева и питания, сообщили в МЧС. Пункт временного размещения в Байкальске, который вмещает свыше 500 человек, приведен в готовность.

По данным Управления федеральной автомобильной дороги «Южный Байкал», на месте происшествия работают четыре комбинированные дорожные машины — они очищают пути и обеспечивают проходимость. При этом на 162-м км трассы одну полосу движения занял сломавшийся большегруз.

Утром 1 декабря на трассе «Байкал» образовалась 85-километровая пробка. Причиной стала плохая погода, а также действия водителей, которые выезжали на встречную полосу и застревали там. Движение в обе стороны было восстановлено около 11 утра по московскому времени.