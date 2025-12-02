Песков выразил желание России урегулировать конфликт на поколения вперед

Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине на многие поколения вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации, и мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед»,— сказал господин Песков на брифинге для индийских СМИ (цитата по Sputnik India).

Представитель президента добавил, что Россия всегда открыта к переговорам, однако прежде должна достичь целей спецоперации.

2 декабря в Кремле состоятся переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Стороны обсудят мирное урегулирование на Украине. Также господа Путин и Уиткофф оценят итоги встречи американской и украинской делегаций в Майами. По словам Дмитрия Пескова, переговоры начнутся примерно через пять часов.