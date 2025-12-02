Песков: Путин и Уиткофф обсудят итоги переговоров США и Украины

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве — важный шаг на пути мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, они обсудят итоги переговоров Киева и Вашингтона.

«Господин Уитткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования Трампа»,— сказал представитель Кремля.

В ноябре американская сторона провела две встречи с украинской делегацией — в Женеве и Майами — для обсуждения мирного плана, одним из разработчиков которого стал Стив Уиткофф. Кремль сообщал, что видел первоначальную версию американского предложения. Однако по итогу обсуждений с Украиной США внесли некоторые изменения в план, в том числе — исключили из него пункт о Донецке и Луганске.

Лусине Баласян