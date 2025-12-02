Минобороны РФ подтвердило взятие Красноармейска

Министерство обороны РФ заявило, что операция по установлению контроля над Красноармейском в ДНР (украинское название Покровск) завершена.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он выступил с докладом во время посещения президентом одного из пунктов управления СВО.

В сводке от 2 декабря Минобороны РФ также заявило о взятии населенных пунктов Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.