Индийская Reliance с 20 ноября прекратила закупки российской нефти

Индийская компания Reliance Industries объявила о прекращении импорта российской нефти с 20 ноября, передает The Washington Post. Это решение связано с международными санкциями против России, но компания подчеркнула, что продолжит сотрудничество с существующими поставщиками.

Ранее Reliance заключила долгосрочный контракт на поставку около 500 тыс. баррелей российской нефти в сутки. Однако с 1 декабря весь экспортный объем продукции будет производиться из сырья нероссийского происхождения. Переход на альтернативные источники завершен досрочно, чтобы соответствовать новым ограничениям, вступающим в силу с 21 января.

22 октября США ввели блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. В ответ на это Reliance заявила, что все предварительные договоренности по поставкам российской нефти, действовавшие на 22 октября, были выполнены. Последний груз российской нефти был отгружен 12 ноября, а поступления с 20 ноября будут обрабатываться в рамках внутреннего тарифного режима.