ВККС удовлетворила заявление председателя ярославского облсуда об отставке

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации удовлетворила заявление об отставке в связи с истечением срока полномочий председателя Ярославского областного суда Алексея Крайнова. Об этом сообщила ВККС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

«Ъ-Ярославль» сообщал, что председатель просил прекратить его полномочия с 16 февраля 2026 года. До этого времени он будет возглавлять суд. Также будут прекращены и его полномочия судьи.

На пост председателя ранее был объявлен конкурс, но два претендента отозвали свои заявления. Алексей Крайнов был назначен главой Ярославского областного суда на шестилетний срок полномочий 20 февраля 2020 года.

Антон Голицын