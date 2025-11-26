Претенденты на пост председателя Ярославского областного суда отозвали заявления

Два претендента на пост председателя Ярославского областного суда отозвали свои заявления. Об этом сообщает Верховный суд РФ.

25 ноября в Москве состоялось заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (ВККС РФ). Как сообщал «Ъ-Ярославль», на нем должны были рассмотреть заявление об отставке и сложении полномочий судьи председателя Ярославского областного суда Алексея Крайнова в связи с истечением полномочий. Также в повестке значился вопрос о рассмотрении кандидатур двух претендентов на этот пост, подавших заявления на конкурс — Евгения Кучинского и Виктора Малахова, занимающих должности заместителей председателей Воронежского и Ярославского областных судов соответственно.

«ВККС РФ прекращено производство по заявлениям претендентов в связи с их отзывом: Евгения Кучинского на должность председателя Ярославского областного суда; Виктора Малахова на должность председателя Ярославского областного суда»,— говорится в сообщении Верховного суда РФ.

Об итогах рассмотрения заявления Алексея Крайнова Верховный суд пока не сообщил.

Антон Голицын