Между Сочи и Туапсе временно ограничат движение электричек

Между Сочи и Туапсе с 1 по 18 декабря 2025 года по техническим причинам временно приостанавливается движение пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В вышеуказанный период будет временно приостановлено курсирование следующих электропоездов: № 6004 сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе; № 6011 сообщением Туапсе – Аэропорт Сочи.

Кроме того, меняется расписание движения отдельных пригородных поездов на участке Туапсе – Имеретинский курорт. Ознакомиться с расписанием на период с 1 декабря по 18 декабря пассажиры могут на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в билетных кассах, на информационных стендах и по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, говорится в сообщении администрации курорта.

