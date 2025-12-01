ЦБ установил курс доллара ниже 78 впервые за 4,5 месяца

Банк России на 2 декабря понизил курс доллара США на 0,53 руб., до 77,7 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Доллар США опустился ниже отметки в 78 руб. впервые с 17 июля. Курс евро на 2 декабря снизился на 0,48 руб. до 90,34 руб., юаня — на 0,06 руб. до 10,96 руб.

29 ноября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что при стабильной геополитической ситуации в первом квартале 2026 года стоимость доллара может вырасти до 90 руб. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, курс доллара США должен находиться в диапазоне 98-105 руб., поскольку он благоприятен для внешней торговли. Президент РСПП Александр Шохин заявил 25 ноября, что слишком устойчивый рубль снижает доходы российских экспортеров.