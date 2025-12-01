Путин посетил пункт управления СВО

Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что рабочий визит Владимира Путина состоялся вечером 30 ноября.

В пункте управления президент заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он доложил верховному главнокомандующему «об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области», уточнил господин Песков.

Также об обстановке доложили командующие войсками группировок «Центр» и «Восток» Валерий Солодчук и Андрей Иванаев.