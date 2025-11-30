Российские штурмовики зашли в село Гришино

Штурмовые группы ВС РФ зашли в село Гришино вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявили в российском Минобороны.

В сводке ведомства также сказано, что подразделения 2-й армии «успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное». Из района села Гришино отражены атаки ВСУ, которые предпринимались для «деблокирования окруженных подразделений» украинской армии.

Помимо этого в Минобороны РФ заявили, что в населенном пункте Димитров (Мирноград) в ДНР российские войска «продолжали выбивать ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный» и из южной части города.