Макрон отказался поучать Украину из-за коррупционного скандала

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет «читать лекции» Украине из-за коррупционного скандала в стране.

«Я вижу, что, в любом случае, борьба с коррупцией эффективна, поскольку открыто принимаются политические решения»,— заявил господин Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце (цитата по Le Figaro).

«Разве мы можем учить Украину? Едва ли. У нас самих были подобные скандалы», — отметил президент (цитата по BFM TV).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас» в сфере энергетики. Обыски прошли в том числе на работе и дома у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

28 ноября господин Ермак, возглавлявший делегацию Украины на мирных переговорах, подал в отставку. На следующий день Владимир Зеленский назначил главой делегации секретаря СНБО Рустема Умерова.

