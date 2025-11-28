Президенту Украины пришлось расстаться со своим негласным «вице»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заслуживший репутацию серого кардинала страны, ушел в отставку. Этому решению предшествовали обыски в его квартире, очевидным образом связанные с «Миндичгейтом» — крупным коррупционным скандалом в энергетической отрасли, в результате которого пару недель назад на Украине уже пострадали многие высокопоставленные чиновники из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Сам президент, до последнего игнорировавший призывы уволить Ермака, 28 ноября отставку принял. Скандал, грянувший в самый разгар активных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, заметно ослабляет позиции Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Тучи над Андреем Ермаком стали сгущаться сразу же после обнародования деталей громкого коррупционного скандала в энергетической отрасли Украины. Многие сочли, что Ермак, прошедший путь от помощника президента до главы его администрации, за глаза именуемый «вице-президентом страны», не может не быть непричастным к махинациям группы украинских чиновников и бизнесменов во главе с Тимуром Миндичем. Уволить Ермака Владимира Зеленского призывала даже его собственная партия «Слуги народа», считая это единственным способом сохранить доверие народа к руководству страны, но президент такие призывы решительно отвергал. Вплоть до вечера 28 ноября.

Как сообщил Владимир Зеленский, Андрей Ермак сам подал в отставку и он ее принял. «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке»,— заявил украинский лидер, добавив, что консультации по его замене пройдут в субботу, 29 ноября.

Сам Ермак пока никак не прокомментировал свой уход. Однако утро пятницы уже предвещало ему недоброе — у главы президентской администрации прошли обыски.

При этом, как особо подчеркнул сам чиновник, он оказал следователям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) «полное содействие» и предоставил им «полный доступ к квартире».

Как пояснил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причиной проверок Ермака стало, прежде всего, его участие в схемах Миндича, сводившихся к получению «откатов» с большей части закупок госкомпании «Энергоатом» — оператора всех украинских атомных электростанций.

Ранее некоторые оппоненты Зеленского и его окружения уже указывали на причастность к афере Миндича главы офиса президента, заявляя, в частности, что позывной «Али-Баба» (участники коррупционной схемы на записях, тайно сделанных НАБУ, фигурировали под прозвищами) — отсылка к инициалам Ермака (он Андрей Борисович). В НАБУ говорили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» это утверждение.

Кроме того, по утверждению того же депутата Гончаренко, обыски у главы офиса Зеленского оказались связаны с еще одним объектом, который Ермак «отжимал». Якобы этот эпизод уже задокументирован, просто пока в СМИ не было ни одной утечки об этом.

Андрей Ермак возглавил администрацию Владимира Зеленского в 2020 году и за прошедшие пять лет стал, по мнению многих на Украине и на Западе, едва ли не самой влиятельной невыборной политической фигурой в истории страны.

Он занимался разработкой мирных планов, руководил внешней политикой, подбирал членов кабинета министров (например, нынешнего премьера страны Юлию Свириденко называют человеком Ермака) и даже принимал военные решения. Именно Андрей Ермак, как утверждалось, стоял за отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. «Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел… все министры вместе взятые»,— охарактеризовал ныне отставного главу офиса президента Украины посол одной из западных стран в беседе с Financial Times.

Примечательно, что всего неделю назад Зеленский, уже не раз поручавший Ермаку самые деликатные внешнеполитические дела, назначил его главой украинской делегации на переговорах с США и Россией. В конце минувшей недели он летал в Женеву на переговоры с американцами по поводу мирного плана. Как раз 28 ноября, за несколько часов до резонансной отставки, президент Украины анонсировал новый этап переговоров с американцами в ближайшие дни, но имени Андрея Ермака в составе участников уже не оказалось. «Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник Генштаба, представители МИДа, секретарь СНБО и наша разведка»,— сообщил президент.

На фоне пятничных событий в Киеве большинство экспертов предположили, что отставка ближайшего соратника Зеленского крайне негативно скажется на его позициях в переговорном процессе. Ту же мысль выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Какие будут последствия (для Киева.— “Ъ”)? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая»,— отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что означают обыски у Ермака.

Ирэна Шекоян