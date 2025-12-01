Прокуратура Новороссийска начала проверку из-за возгорания на полигоне

Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту возгорания полигона ТКО на горе Щелба в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание полигона «Терра-Н» произошло вечером 1 декабря. На участке размещены твердые коммунальные отходы. Площадь пожара составляет около 350 кв. м. В ликвидации огня задействованы более 11 специалистов и шесть единиц техники.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.

Алина Зорина