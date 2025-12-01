В Новороссийске загорелся полигон на горе Щелба

На мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке произошел пожар, к месту происшествия направлены спасательные службы. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание зафиксировали на свалке, которая находится на горе Щелба в Новороссийске. По данным СМИ, на территории полигона наблюдается задымление и открытый огонь.

Пресс-служба мэрии подтвердила инцидент и сообщила, что экстренные службы выехали на место происшествия.

Алина Зорина