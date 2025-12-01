На Кубани бизнесмен создал компанию-клон для конкуренции с экс-работодателем

Краснодарское УФАС признало нарушение закона о защите конкуренции в отношении ООО «Вентех», чей бывший сотрудник зарегистрировал компанию с идентичным названием и аналогичной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В УФАС по Краснодарскому краю поступила жалоба от ООО «Вентех» на незаконные действия организации с таким же наименованием. Бывший работник компании создал фирму с таким же названием и направлением работы. Ведомство установило, что заявитель зарегистрировал свое наименование в 2018 году, а ответчик — в 2024 году. Обе организации работают на одном товарном рынке и конкурируют в сфере производства и реализации промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

В действиях компании-двойника усматриваются признаки недобросовестной конкуренции. Материалы дела переданы должностному лицу Краснодарского УФАС для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Как отметили в управлении, сейчас ответчик изменил свое коммерческое название на ООО НПП «Интелвент».

Алина Зорина