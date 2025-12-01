Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановили из-за снегопада

Спасательную операцию по поиску 42-летнего жителя Краснодара, пропавшего в районе горы Тыбги в Адыгее, приостановили из-за выпавшего снега, который закрыл возможные следы пребывания человека. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вели поисковые работы ежедневно с 19 ноября. В операции принимали участие как пешие группы специалистов, так и экипаж вертолета Ка-32 МЧС России. Несмотря на все предпринятые меры, мужчину найти не удалось.

Всего в поисковой операции было задействовано 28 спасателей и 8 единиц техники от Южного регионального поисково-спасательного отряда.

«Ъ-Кубань» писал, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе со своей знакомой, а позже решил подняться к вершине горы Тыбги самостоятельно на высоту более 3 тыс. м. Спутница прождала его в лагере около суток, а затем спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о пропаже сотрудникам Кавказского заповедника. 21 ноября в горах на территории Республики Адыгея обнаружили трекинговые палки пропавшего туриста.

Алина Зорина