Один человек погиб в ДТП с тремя машинами в Крыму

В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб 42-летний пассажир и четыре человека попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла на автодороге Р-280 «Новороссия» рядом с селом Новостепное. По предварительным данным, 34-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely Emgrand. От удара китайский автомобиль отбросило на Citroen Berlingo, двигавшийся в том же направлении.

Водитель и двое пассажиров Geely Emgrand, а также один из пассажиров Mitsubishi Lancer получили травмы разной степени тяжести. Всех четверых доставили в медучреждение. Второй пассажир Mitsubishi Lancer, 42-летний мужчина, скончался на месте происшествия от полученных травм. Находившиеся в третьей машине люди не пострадали.

Сотрудники ГИБДД Джанкойского района проводят проверку по факту случившегося.

Зорина Алина