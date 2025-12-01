«Росатом» приступит к строительству ВЭС в Ростовской области в 2026 году

Строительство двух новых ветроэлектростанций (ВЭС) в Ростовской области и Ставропольском крае запланировал «Росатом» на 2026 год. Их суммарная мощность составит в 150 МВт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные генерального директора АО «Росатом возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») Григория Назарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Росатом» планирует, помимо завершения работы по Новолакской ВЭС, строительство двух ветропарков. Это будет Ставропольский край и Ростовская область, дополнительно еще 150 МВт будет в работе»,— цитирует агентство Назарова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в июле 2025 года «Росатом» заявил о планах построить ветровой электростанции «Вербная ВЭС» установленной мощностью до 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Соответствующее соглашение АО «ВетроОГК-3» и правительство Ростовской области подписали на форуме «Иннопром-2025».

Оборудование для новых ветроустановок планируют производить на профильных производствах «Росатома» в регионе.

Наталья Белоштейн