Полиция задержала краснодарца, разработавшего вредоносное приложение

Полиция задержала жителя Краснодара, которого сочли разработчиком вредоносного программного обеспечения семейства ClayRat. Как сообщили в управлении МВД по борьбе с правонарушениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, задержанный, являющийся студентом, создал мобильное приложение формата .apk и выстроил инфраструктуру для его распространения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, доступ к функционалу программы предоставлялся по подписке: от $90 в неделю до $300 в месяц либо за 15% от получаемого пользователями дохода. Для обслуживания платформы разработчик, как утверждается, зарегистрировал более 140 доменных имен, каждое из которых использовалось для администрирования вредоносного сервиса.

Операция по задержанию проводилась УБК МВД России совместно с подразделениями полиции Кировской области при поддержке сотрудников из Краснодарского края. В МВД напомнили, что любые эксперименты с созданием или тестированием вредоносного кода подпадают под действие ст. 273 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за разработку, использование и распространение компьютерных программ подобного типа.

Вячеслав Рыжков