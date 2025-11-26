Впервые за 8 лет Сочи уступил Москве в стоимости элитных новостроек

Сочи продолжает входить в число трех крупнейших центров элитного жилищного строительства в стране, удерживая один из самых высоких уровней цен на первичном рынке. Такие данные приводит NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала стоимость элитных новостроек в Сочи остается одной из самых высоких в России и почти вдвое превышает показатели Санкт-Петербурга, где средневзвешенная цена составляет 940 тыс. руб. Несмотря на высокую стартовую планку, темпы роста в сочинском сегменте уступают динамике Петербурга, который добавил 19% с начала года и 76% с конца 2021-го.

По оценке аналитиков, Сочи удерживает позиции благодаря сочетанию ограниченного предложения, востребованности курортной недвижимости и устойчивому спросу со стороны покупателей, рассматривающих объекты на побережье как инструмент сохранения капитала.

Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи формируют тройку ведущих рынков элитной недвижимости России. Их объединяют широкая линейка проектов, ориентированных на разные категории состоятельных клиентов, а также высокая инвестиционная привлекательность, подтверждаемая устойчивостью к внешним факторам и стабильным спросом.

«Ъ-Сочи» писал, что на рынке недвижимости курорта зафиксировано рекордное сокращение числа переуступок. В октябре 2025 года на рынке экспонируется всего 98 таких лотов — минимальный показатель за последние два года.

Мария Удовик