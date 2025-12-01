На Дону дефицит осадков в декабре составит 15% от нормы

В декабре 2025 года в Ростовской области может выпасть осадков на 15% меньше климатической нормы, которая составляет 58 мм. При этом температура воздуха будет выше нормы. Соответствующая информация размещена в ежемесячном прогнозе Росгидромета.

В соседнем Краснодарском крае прогнозируется выпадение порядка 90% осадков от нормы. Она составляет 69 мм. В других южных регионах дефицит осадков составляет около 10-15%.

В большинстве регионов Юга России среднемесячные декабрьские температуры будет выше средних многолетних значений на 1,2–1,5 градусов. В Ростове климатическая норма составляет +1,3 °С, а в Краснодаре — +2,5 °С.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на искусственное стимулирование дождей в Ростовской области в 2025 году из регионального бюджета направлено более 40 млн руб.

Наталья Белоштейн