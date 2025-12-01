В Усть-Лабинске продают молочное оборудование за 67,8 млн рублей

Конкурсный управляющий компании «Традиция» из Усть-Лабинска объявил о продаже 161 единицы технологического оборудования для производства молочной продукции стоимостью 67,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлено 161 единица технологического оборудования. Минимальная стоимость установлена на уровне 500 тыс. руб. Торги пройдут в формате публичного предложения на электронной площадке Сбербанк-АСТ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Традиция» зарегистрировано в 2009 году в Усть-Лабинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — ТОО «Ирида Сервис». Убыток компании за 2024 год составил 7,8 млн руб.

В состав оборудования входят компрессорные агрегаты, конденсаторы, воздушные фильтры, маркираторы с насосами, пастеризационные установки, емкости для хранения молока объемом 65 кубометров каждая, испарители камер и другая техника для молочного производства.

Заявки принимаются в течение 23 периодов продолжительностью по три дня каждый. Первый этап стартует 3 декабря 2025 года и завершится 9 февраля 2026 года. Подача документов осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00.

Решение о банкротстве ООО «Традиция» арбитражный суд Краснодарского края принял в декабре 2017 года. Конкурсным управляющим назначен Олег Пустовалов.

Тат Гаспарян