Кремль не стал раскрывать подробности о пребывании Асада в России

Кремль не стал делиться какой-либо информацией о пребывании в России бывшего президента Сирии Башара Асада. О деталях его проживания спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Во время пресс-колла господину Пескову задали вопрос, может ли он сообщить какие-то сведения о жизни господина Асада в России в течение последнего года, а также насчет того, встречался ли он за это время с Владимиром Путиным.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем»,— ответил представитель Кремля.

Башар Асад правил страной с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в Сирии. На следующий день стало известно, что господин Асад и его семья получили политическое убежище в России. По данным журнала Zeit, экс-президент живет в «Москва-Сити». В сентябре 2025-го сирийский суд заочно арестовал Башара Асада по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы.

