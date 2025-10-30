Сирийская дипмиссия начнет с чистого листа

Как узнал “Ъ”, Сирия приступила к трансформации своего посольства в Москве спустя десять месяцев после смены власти в Дамаске. На первом этапе МИД Арабской Республики открыл набор новых сотрудников в консульский отдел дипмиссии, чтобы упростить процесс выдачи паспортов и виз. Источник “Ъ”, знакомый с дискуссией, утверждает, что Дамаск намерен серьезно изменить кадровый состав представительства и даже подыскать для него новое место в российской столице. Преобразование получило импульс по итогам начавшегося 28 октября визита в Москву сирийской межведомственной делегации, которую возглавил брат действующего лидера и глава его канцелярии Махер аш-Шараа. Именно ему, по данным “Ъ”, Дамаск поручил курировать российско-сирийские отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МИД Сирии приступил к реформированию своего посольства в Москве, которое с 8 декабря 2024 года находилось в полузамороженном состоянии. Об этом “Ъ” рассказал сирийский источник, знакомый с дискуссией. По его словам, центральный аппарат ведомства начал кардинально менять кадровый состав представительства. Пока открыт отбор сотрудников, которые должны заняться консульскими услугами.

«Сейчас главное для властей (переходного правительства Сирии.— “Ъ”), чтобы люди смогли получить новые паспорта, документы»,— пояснил собеседник “Ъ”.

По его словам, Дамаск даже рассматривает вариант с переносом представительства в другое место. С 1960 года сирийские дипломаты занимают исторический особняк — доходный дом Петра Лоськова в Мансуровском переулке.

Новый посол и его команда, вероятно, будут назначены позднее. Предыдущий глава дипмиссии Башар аль-Джафари, назначенный во время правления экс-президента Башара Асада, сложил свои полномочия в апреле этого года, после того как центральный аппарат МИД Арабской Республики предписал ему вернуться в Дамаск. Как предполагали источники “Ъ” в сирийской диаспоре, по возвращении господину аль-Джафари грозили задержание и внутренняя проверка в рамках «правосудия переходного периода» — механизма преследования крупных деятелей администрации господина Асада. В этой ситуации бывший дипломат предпочел проигнорировать предписания и остаться в России.

Как отмечает собеседник “Ъ”, преобразование сирийского посольства почти десять месяцев после крушения прежнего режима стало частью более широких усилий Дамаска по выстраиванию контактов с Москвой.

Так, по его словам, в структуре МИД Сирии теперь появился целый департамент, который будет отвечать за отношения с Россией и странами Восточной Европы. По данным “Ъ”, на более высоком уровне развитие российско-сирийских отношений курирует младший брат временного президента Ахмеда аш-Шараа — Махер аш-Шараа, возглавляющий президентскую канцелярию. С Россией он знаком не понаслышке.

Махер аш-Шараа — выпускник Воронежского государственного медуниверситета им. Н. Н. Бурденко. Он работал гинекологом в медучреждениях в Воронеже. Его супруга имеет российское гражданство.

Именно брат сирийского лидера возглавил крупную межведомственную делегацию, которая 28 октября начала серию встреч в Москве. В ее состав вошел в том числе министр обороны переходного правительства Арабской Республики Махраф Абу Касра, которого 28 октября принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран,— заметил в ходе беседы российский министр, имея в виду состоявшийся 15 октября дебютный визит Ахмеда аш-Шараа в Москву.— И то, что мы снова здесь, за столом переговоров, свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу».

Сирия заинтересована в России по целому ряду обстоятельств, пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Во-первых, Дамаск по-прежнему воспринимает Москву как важнейшего мирового игрока, который может сказать решающее слово в рамках международных организаций,— указал эксперт.

— Во-вторых, Сирия по-прежнему рассчитывает на поддержку России в восстановлении боеспособности своих вооруженных сил. Как это будет происходить, пока сказать сложно, но о существовании такого запроса говорят намеки, которые поступают с сирийской стороны».

В-третьих, желание Дамаска сохранять отношения с российской стороной продиктовано военной активностью Израиля, продолжающего наносить то и дело удары по сирийской территории.

По словам Кирилла Семенова, Москва могла бы быть той силой, которая хоть как-то сдерживает правительство премьера Биньямина Нетаньяху, в отличие от Турции, «которая позиционировала себя как ближайшего союзника Сирии», но оказалась не способна оказать давление на Израиль, чтобы снизить его активность.

Что касается российских баз в Сирии, то, по словам собеседника “Ъ”, речь в рамках двустороннего диалога идет о том, чтобы перепрофилировать их в гражданско-логистические хабы. «Но это в любом случае подразумевает возможность их эксплуатации при необходимости и в целях поддержки контртеррористических и прочих операций»,— добавил господин Семенов. В то же время, по его словам, не следует сбрасывать со счетов инфраструктурные проекты и торгово-экономическую деятельность между странами, которая в эпоху Башара Асада сдерживалась на уровне бизнеса негибкостью сирийских законов и коррупцией на разных уровнях. «Россия при надлежащем законодательном сопровождении и при обеспечении безопасности готова активно работать на сирийском поле»,— заключил эксперт.

Нил Кербелов