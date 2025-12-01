В Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА повреждены 16 домов

В Северском районе Краснодарского края в ночь на 1 декабря были зафиксированы последствия атаки беспилотного летательного аппарата, в результате чего повреждения получили 16 частных домов. По данным региональных властей, разрушения ограничились материальным ущербом: пострадавших среди жителей нет.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повреждения затронули строения в Ильском, где от падения обломков БПЛА выбиты окна, отмечены проломы в кровле и навесах, частично разрушены стены и двери, нарушены ограждения и хозяйственные постройки на придомовых участках.

На месте работают оперативные и экстренные службы. В муниципалитете заявили о готовности предоставить необходимую помощь владельцам пострадавшего жилья.

Вячеслав Рыжков