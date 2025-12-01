Анапа и Геленджик вошли в список самых теплых городов России 1 декабря

Города Черноморского побережья стали одними из самых теплых в России по данным на 1 декабря. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Краснодар», ссылаясь на рейтинг портала «Погода и климат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В топ-10 городов России по наиболее теплой погоде в первый день зимы вошли пять городов Краснодарского края. В Анапе воздух прогрелся до +13,6°C, в Геленджике температура воздуха составила +12,7°C, а в Туапсе +12,5°C. В районе Сочи температура воздуха достигла отметки +12,2°C, в Джубге показатель составляет +12,0°C.

Самым теплым городом, судя по результатам рейтинга на 1 декабря, стал Дербент. В дагестанском городе температура воздуха прогрелась до +14,0°C.

София Моисеенко