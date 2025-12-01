Песков призвал взрослых к бдительности после взрыва на детской площадке в Красногорске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал взрыв на детской площадке в Красногорске, в результате которого 10-летний мальчик лишился пальцев. В Кремле призвали родителей проявлять бдительность.

28 ноября Владимир Путин позвонил пострадавшему Глебу Бровару и пожелал ему скорейшего выздоровления. По словам господина Пескова, президент «искренне хотел мальчику высказать слова сочувствия». На вопрос, считают в Кремле, что нужно ввести какие-то дополнительные меры безопасности, пресс-секретарь ответил, что их уже принимают.

«Это наша специальная служба, и так эти меры принимают. Конечно, ситуация требует дополнительной бдительности среди граждан, среди детей, конечно, и взрослых, и в школе»,— добавил представитель Кремля во время пресс-колла.

Взрыв произошел 11 ноября. Мальчик поднял взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Ребенку частично ампутировали пальцы. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила. СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.