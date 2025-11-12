Пострадавшему при взрыве в Красногорске ребенку частично ампутировали пальцы

Ребенок, пострадавший при взрыве на детской площадке в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. Ему частично ампутировали пальцы на правой руке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Взрыв произошел вечером 11 ноября около жилого дома на улице Октябрьской. По информации СКР, 10-летний мальчик поднял взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.

Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. СВУ было начинено металлическими фрагментами.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители ищут человека, заложившего бомбу. Красногорская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования.