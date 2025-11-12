СКР возбудил уголовное дело после взрыва на детской площадке в Подмосковье

СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего ребенка. Мальчик в Красногорске поднял взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.

Взрыв произошел накануне, около восьми часов вечера на детской площадке, сообщил «Ъ» очевидец. Сейчас следователи ищут человека, который заложил бомбу. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая судебные экспертизы, сообщила пресс-служба ведомства.