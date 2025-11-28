Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику

Президент Владимир Путин позвонил девятилетнему мальчику, пострадавшему при взрыве самодельного устройства в Красногорске 11 ноября. Президент пожелал ребенку скорейшего выздоровления и счастья, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взрыв на детской площадке в Красногорске произошел вечером 11 ноября. Мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарок с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. СВУ было начинено металлическими фрагментами. Врачи центра им. Рошаля оперировали ребенка 6,5 часа при участии специалиста по травмам кисти. Мальчику частично ампутировали пальцы на правой руке.

28 ноября ребенка выписали из больницы. Мать Галина Бровар рассказала журналистам, что левая рука у него будет заживать еще две недели, а затем можно будет приступить к реабилитации обеих рук. На правую руку мальчику планируется установить протез.

Полина Мотызлевская