Меньше 7% жителей Кубани способны накопить на ипотечный взнос за два года

Только 6,6% работающих жителей Краснодарского края способны накопить первоначальный взнос по ипотеке за два года, свидетельствуют данные «СберИндекса». Информацию опубликовал «РБК Недвижимость».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналогичная ситуация складывается в других крупных регионах страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Нижегородской и Омской областях доля граждан, которые могут за два года собрать 20% взнос, варьируется от 5% до 7%.

Лучшие показатели демонстрируют Оренбургская область — 19,2% работающих, Ханты-Мансийский автономный округ — 18,4% и Республика Коми — 16,7%. Наихудший результат зафиксирован в Дагестане, где накопить взнос могут лишь 3,2% жителей.

Всего по России только 8,3% трудящегося населения способны собрать необходимую сумму за двухлетний период.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял 77-е место в рейтинге доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 году. Только 6,7% семей в регионе могут позволить себе покупку квартиры по действующей ставке

Анна Гречко